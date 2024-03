Sulle nostre montagne nevica sempre meno e fa sempre più caldo | i dati di Nevediversa 2024 di Legambiente

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 14 marzo 2024) ROMA – Manto nevosopiù effimero sugli Appennini, come ancheAlpi. Con la crisi climatica e l’aumento delle temperature la montagna cambia volto e colori e al bianco dell’inverno, si alternanopiù prati verdi e vette con poca neve. Termometro di questa situazione i dati sugli impianti sciistici oggipiù in difficoltà tra chiusure e aperture a singhiozzo, i finanziamenti d’oro per l’innevamento artificiale che non accennano a diminuire. Emblematico il futuropiù incerto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 tra ritardi, spese faraoniche e l’incognita neve 2026. A scattare una fotografia nitida è il nuovoreport dii cui dati, ...