Sulle nostre montagne nevica sempre meno e fa sempre più caldo | i dati del dossier Nevediversa 2024 di Legambiente

Dopo gli ultimi avvicinamenti tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi , durante la puntata di lunedì 11 marzo l'attrice chiarisce la sua posizione e quindi ribadisce che non c'è la volontà di tornare ... (fanpage)

Di dolci pasquali, da Nord a Sud Italia, ce ne sono tanti, ma solo uno “mette d’accordo” ogni palato, per il profondo significato e l’indiscutibile bontà che lo caratterizzano. Emblema di pace e di ... (moltouomo)

Quanto dobbiamo preoccuparci per la nostra libertà? E quanto, in particolare, per la nostra libertà di espressione e manifestazione del pensiero? È un dubbio ricorrente di questi tempi allorché – a ... (ilfattoquotidiano)