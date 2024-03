Succi è tornato al ’Manuzzi’ Farà crescere i giovani talenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lunedì sera, durante l’intervallo della gara poi vinta 2-0 dal Cesena contro il Gubbio, sul terreno di gioco dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi èun volto notissimo per i tifosi bianconeri, Davide, che con la maglia del Cavalluccio ha contribuito a scrivere la storia del club, compresa la promozione in serie A conquistata a Latina e che ora è pronto a rilanciare nelle vesti di uomo immagine dei bianconeri, in particolare in relazione al primo Summer Camp del Cesena Fc, svolto grazie anche alla sua collaborazione. Nell’occasione,ha ufficializzato il via alle iscrizioni del progetto rivolto sia alle ragazze che ai ragazzi. Le attività si svolgeranno dal 17 giugno al 6 luglio (tre settimane dal lunedì al sabato) a Cesenatico al Campo sportivo di via Ferdinando Magellano 21 per i nati dal 2009 al 2017. Nel Summer ...