Su una chiavetta i presunti abusi confidati dalla figlia | “Mamma | vuoi vedere come mi tocca il compagno della nonna?”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bergamo. Estate e piscina. Due parole che un bimbo – o una bimba, in questo caso – dovrebbe associare a gioco, svago, allegria. Per Ambra (nome di fantasia) non è stato così. I fatti risalgono a qualche anno fa, prima che scoppiasse la pandemia, ma nella Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo arrivano solo oggi. A raccontarli è la madre di Ambra, la stessa che ha denunciato ilsuocera, 76 anni, accusato di violenza sessuale nei confrontipiccola, che all’epoca dei primi episodi aveva solo 3 anni. La madre, davanti alla Corte, parla deisubiti. Le prime confidenze risalgono appunto all’estate 2019. A quanto pare, un giorno Ambra si presentòsenza il costumino, lo stesso che ...

Seul, Firenze è un modello per cassonetti rifiuti digitali: Seul, capitale della Corea del Sud, ha selezionato i cassonetti digitali per la raccolta differenziata di Firenze come un modello di arredo urbano da imitare. I contenitori stradali smart per i rifiut ...italiaoggi

chiavetta USB 2-in-1 da 1TB: copie FLASH tra smartphone e pc: La strabiliante chiavetta USB 2-in-1 da 1TB che propone SanDisk, in virtù delle sue eccezionali specifiche tecniche, offre una sterminata memoria d’archiviazione e la massima compatibilità con ...telefonino

Malformazioni ano-rettali (e non solo): la storia clinica «viaggia» coi pazienti, anche all'estero: Per chi soffre di MAR (e in generale di malattie rare poco note) è necessario avere con sé dati clinici comprensibili, soprattutto se si va in altre Regioni o all'estero o in caso di emergenza. Su una ...corriere