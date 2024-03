(Di giovedì 14 marzo 2024) Non ce l'ha fatta il 17ennenella giornata del 13 marzo a Perugia: erano troppe gravi le ferite causate dall'impatto con un furgone. Il ragazzo è morto il 14 marzo all'dove era ricoverato. La notizia è stata resa nota dall'Azienda ospedaliera di Perugia con un comunicato. Il...

Studente investito mentre prende l'autobus per andare a scuola: muore in ospedale

Il furgone che ha investito il ragazzo si è subito fermato. Le condizioni del giovane Studente erano apparse sin da subito gravissime tant'è che i medici del 118 arrivati sul posto lo hanno rianimato.today

Studente in ritardo attraversa la strada per prendere il bus: travolto da un furgone, morto dopo il ricovero in ospedale: È morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 17enne che era stato investito mercoledì mattina ... attorno al dolore dei familiari e degli amici del giovane Studente, a cui ...orizzontescuola

Pierluigi Pescatori, ragazzo di 17 anni muore a Perugia travolto da un furgone mentre andava a scuola: Pierluigi era stato investito da un furgone lungo via San Galigano giovedì mattina poco dopo le 7. Subito le condizioni del giovane Studente erano apparse gravissime tant'è che i medici del 118 ...ilmessaggero