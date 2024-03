Strattona e maltratta il figlio neonato perché piange | condannato a 4 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024)ilal punto di causargli delle fratture. È statoa 4di reclusione un padre, 32enne fiorentino, imputato permenti in famiglia e lesioni aggravate. La denuncia di quanto accaduto è arrivata dall’ospedale pediatrico Meyer, nel gennaio 2022. Infatti l’uomo aveva portato il bambino al pronto soccorsoaveva la febbre eva ininterrottamente. I medici avevano notato dei lividi sulle mani e le braccia, poi alcuni accertamenti avevano svelato che il bambino aveva fratture alle costole e alla tibia. Poi le indagini hanno ricostruito la vicenda: l’uomo, per far smettere dire il bambino, lo avrebbeto e gli avrebbe tirato ...