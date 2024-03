Storia tattica della Lazio di Sarri

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo la sconfitta di lunedì sera contro l’Udinese, la quarta consecutiva tra campionato e Champions League, Maurizioha rassegnato le dimissioni da allenatore. Con una coerenza da hombre vertical, propria di chi ha rischiato tutto nella vita per provare a fare del calcio una professione, il tecnico toscano si è fatto da parte nel momento in cui ha capito di non avere più margine di manovra con la squadra. Alfredo Pedullà, probabilmente il giornalista più affidabile per quanto riguarda le sue vicende, ha pubblicato quello che sarebbe stato il discorso di commiato dialla squadra: «Ho visto che non mi seguite più, qualcuno è troppo diverso dalla scorsa stagione, ho deciso di dimettermi. Se il problema sono io, mi metto da parte così date una scossa alla stagione». È sempre delicato analizzare ...