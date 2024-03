Stipulano polizze assicurative online convenienti | ma è una truffa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna coppia della provincia di Crotone, già nota alle Forze dell’Ordine, dopo aver inserito in diversi siti internet dei link pubblicitari per la stipula a prezzi estremamente vantaggiosi diper l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, ha raggirato telefonicamente una donna, vendendole una polizza al costo di 580 euro all’anno, da acquistare subito per il prezzo conveniente, convincendola così a ricaricare una carta prepagata. Come accade in questi casi però, nessuna assicurazione è stata stipulata per l’autovettura della sfortunata contraente, che, resasi conto d’essere statata, dopo che i falsi agenti assicurativi erano divenuti irreperibili, ha presentato denuncia ai Carabinieri di Telese Terme, riferendo dell’accaduto. Le immediate indagini hanno consentito ai militari di individuare la coppia ...