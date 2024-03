Stipendi | come può cambiare la busta paga con la nuova Irpef? E per chi aumenta? Ecco le simulazioni

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo: «Siamo venuti incontro alle fasce medio basse, ma ora dobbiamo occuparci del ceto medio». L’incognita delle risorse e le ipotesi in campo per tagliare le ... (corriere)

Nella maggior parte dei casi ambiscono ad andare via, a lasciare le Scuole private per entrare negli istituti pubblici, non solo per l’incertezza del posto di lavoro, ma soprattutto per gli stipendi ... (bergamonews)