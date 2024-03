Stefano De Martino rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sulla sua carriera

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 14 marzo 2024) Personaggi Tv.Deè senza dubbio uno dei conduttori di punta su Rai 2. Il ballerino negli ultimi anni si è messo in gioco al timone di diversi programmi e ha scoperto che il ruolo di conduttore gli sta a pennello. Amatissimo dal pubblico, Deporta a casa grandi successi in fatto di share con i suoi format. Negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi che l’ex di Belen potrebbe condurre un altro programma e si tratterebbe di un notevole avanzamento diDeha chiarito lui stesso come stanno veramente le cose relative a quest’ultima indiscrezione. (Continuale foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Mirko fa una sorpresa a Perla: cosa succede stasera Leggi anche: “Grande Fratello”, sfogo choc di Rosy Chin: “Spacco ...