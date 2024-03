Stefano De Martino dice no a Sanremo | “Belen? Siamo in zoom out”

(Di giovedì 14 marzo 2024)Denon condurrà il Festival di. Qualcuno aveva proposto il giovane conduttore come sostituito di Amadeus ma il diretto interessato non si sente ancora pronto ad un impegno del genere. Intanto il rapporto con l’ex moglieRodriguez, che l’ha accusato di alcuni tradimenti, diventa sempre più complicato nonostante la presenza del figlio Santiago, nato undici anni fa.Denon condurrà il Festival di2025 “Ogni anno, guardando idegli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco”, ha dichiaratoDein un’intervista rilasciata a Il ...

