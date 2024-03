Stefano De Martino debutta al Brancaccio con il suo primo spettacolo live quasi one-man-show

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si intitola “Meglio Stasera” è ildiDe, scritto a quattro mani con Riccardo Cassini.oggi 14 marzo e sarà in scena fino al 17 marzo al Teatrodi Roma, un “one-man-” che vede l’artista napoletano accompagnato sul palco dalla sua già nota band di Bar Stella, la Disperata Erotica Band, e da un corpo di ballo. “Meglio stasera che domani o mai” cantava negli anni ’60 Mirandain una piccola canzone gioiello arrangiata da Ennio Morricone. Ed è quello che pensa anche il protagonista: stasera è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo a teatro e trascorrere insieme un paio d’ore coinvolgenti e divertenti con tutti gli ...

Il conduttore ed ex ballerino, tra pochi giorni tornerà alla guida di Stasera tutto è possibile per il sesto anno consecutivo. (comingsoon)

Stefano De Martino sbarca a Roma con il suo “quasi one man show”. “Meglio stasera”, questo il titolo dello spettacolo […] (perizona)

Stefano De Martino: "Con Belen Rodriguez siamo in lento allontanamento": Gossip TV Il conduttore ed ex ballerino, tra pochi giorni tornerà alla guida di Stasera tutto è possibile per il sesto anno consecutivo. Stefano De Martino, in… Leggi ...informazione

Sanremo 2025: Amadeus smentisce le voci, il pressing (bipartisan) dalla politica. Con poche alternative: Dopo il no della Rai, ecco che anche l'entourage del conduttore nega ogni possibilità di "remake". Ma i partiti premono forte, e non ci sono molte opzioni.libero

Stefano De Martino: “Quando guardo i Sanremo degli altri, mi vengono idee”: Stefano De Martino condivide le sue esperienze e riflessioni sul suo percorso artistico e personale, evidenziando momenti chiave e progetti futuri.baritalianews