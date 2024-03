Stefano De Martino | Con Belen Rodriguez siamo in lento allontanamento

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il conduttore ed ex ballerino, tra pochi giorni tornerà alla guida di Stasera tutto è possibile per il sesto anno consecutivo.

In quali rapporti sono oggi Stefano De Martino e l'ex Belen Rodriguez. Lui torna a parlarne in un'intervista L'articolo Stefano De Martino torna a parlare di Belen e svela in che rapporti sono oggi ... (novella2000)

Stefano De Martino , intervistato da Il Messaggero, parla del suo nome in lizza per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo: "Sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza". Sul ... (fanpage)

Sanremo 2025: Amadeus smentisce le voci, il pressing (bipartisan) dalla politica. Con poche alternative: Dopo il no della Rai, ecco che anche l'entourage del conduttore nega ogni possibilità di "remake". Ma i partiti premono forte, e non ci sono molte opzioni.libero

Stefano De Martino: “Quando guardo i Sanremo degli altri, mi vengono idee”: Stefano De Martino condivide le sue esperienze e riflessioni sul suo percorso artistico e personale, evidenziando momenti chiave e progetti futuri.baritalianews

Pagina 1 | Stefano De Martino: "Io e Belen siamo in zoom out": L'ex ballerino, oggi conduttore in carriera, è tornato a parlare dell'ex moglie con la quale non ha mantenuto un buon rapporto ...corrieredellosport