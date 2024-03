Stefano Bollani | “Ho realizzato il sogno di portare in tv giovani artisti”

(Di giovedì 14 marzo 2024)torna in tour con il Danish Trio, ma a Fanpage.it parla delle sue passioni, di jazz, di Brasile, di via dei Matti n.0 e deldiin tv.

Toscana, Baccelli: Trenitalia e Rfi si occupino del Valdarno: Firenze, 14 mar. (askanews) – “Chiedo a Trenitalia a Rete ferroviaria italiana di farsi carico in tempi rapidi e di rispondere alle richieste che sono venute dagli amministratori locali riguardo alle ...askanews

Stefano Bollani, 'in tour con Danish Trio e tanta musica nuova': Stefano Bollani è pronto a partire per un tour di nove date in Italia con il Danish Trio, ovvero la formazione che da più di venti anni lo vede protagonista con due musicisti di punta della scena ...ansa

Bollani con il Danish Trio porta il Jazz live nei teatri: Roma, 14 mar. (askanews) - Nove serate live nel nome del Jazz. Il pianista di fama internazionale Stefano Bollani insieme a Jesper Bodilsen ...spettacoli.tiscali