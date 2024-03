Stasera ‘Folle d’amore’ | Laura Morante è Alda Merini in film tv su ‘poetessa dei Navigli’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) –, giovedì 14 marzo 2024, in prima serata su Rai1d?amore-’, sulla vita delladeiinterpretata da. Nel cast Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi, Sofia D?Elia, Mariano Rigillo. La regia è di Roberto Faenza, che firma anche la sceneggiatura insieme a Lea Tafuri, con la consulenza di Arnoldo Mosca Mondadori, Ambrogio Borsani, il professor Paolo Milone. A Milano – sui Navigli, a Ripa di Porta Ticinese – c?è un appartamento la cui porta è sempre aperta. A varcarla sono intellettuali, cantanti, giornalisti, ma anche semplici curiosi. Sono tutti lì per lei,: 70 anni, unghie smaltate, sigaretta sempre accesa, un caos in cui si trova a suo agio. Ma cosa la rende ...