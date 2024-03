Starship si perde nel rientro a terra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) 18.29 La navicelladi Space X, la società spaziale di Elon Musk,si è disintegrata durante ilnell'atmosfera. Il razzo è stato lanciato oggi per il terzo volo di prova dalla costa a sud del Texas e dopo 45 minuti ha iniziato il suo. Le comunicazioni con la navicella si sono interrotte prima che ammarasse nell'Oceano Indiano. Per Space X "lanon ha mai volato così lontano e così veloce", presentando come un successo la perdita della navicella e del missile più grande del mondo.