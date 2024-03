Starship di Space X è andata perduta | ma il test è stato un successo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – Nonostante una partenza senza problemi, la nave lanciata nello spazio dalla compagniaX di Elon Musk, èdistrutta durante il rientro nell’atmosfera. Nello specifico il segnale èperso alla quota di 65 chilometri dalla zona prevista per l’ammaraggio. Si trattava del terzodi volo: il razzo stava simulando il trasferimento di un propellente. “Nessun atterraggio oggi”, ha fatto sapere la compagnia durante la diretta video.– progettata per viaggi verso la Luna e Marte – era stata lanciata in orbita dal centro di Boca Chica (Texas) oggi intorno alle 9.25 del mattino (le 15.25 in Italia). Rispetto aiprecedenti, la nave è stata fatta volare più lontano e sarebbe dovuta tornare nell’atmosfera dopo circa un’ora, nei pressi ...

