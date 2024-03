(Di giovedì 14 marzo 2024) La regista di Wonder Woman è pronta a tornare al lavoro con Lucasfilm sul progetto dellungometraggio.ha annunciato che il suo progetto di, precedentemente accantonato,, è tornato indi. Arlo è stata la stessa regista durante un'intervista al podcast Talking Pictures. Una novità piuttosto sorprendente per i fan, visto che il film sembrava definitivamente stato abbandonato. "Quando ho lasciatoper fare Wonder Woman 3 e ho iniziato a lavorare su quello, ci siamo detti 'Beh, forse tornerò adopo Wonder Woman 3', così abbiamo avviato un accordo affinché ciò accadesse. ...

Ospite di un podcast, la regista Patty Jenkins ha detto di aver firmato per realizzare Star Wars Rogue Squadron proprio l'anno scorso, anche se il progetto si è fermato per gli scioperi. Ma non è più ... (comingsoon)

STAR WARS : Battlefront Classic Collection è stato pubblicato su Steam , ma l’esordio non è dei migliori. Le recensioni dei giocatori, infatti, determinano un punteggio per lo più negativo per la ... (game-experience)

Su Amazon gli appassionati di Star Wars possono trovare , attualmente parlando, la Spada Laser Force FX Elite di Darth Vader Hasbro The Black Series attualmente in offerta. Star Wars è anche e molto ... (movieplayer)

Star Wars: Battlefront Classic Collection è una catastrofe, giocatori disperati: Aspyr al momento sembra essere su un'altalena di successi e delusioni: dopo la ben accolta remastered dei primi tre giochi di Tomb Raider dello scorso mese, l'azienda ha lanciato oggi la Star Wars: ...tomshw

5 Picchiaduro bruttissimi che esistono davvero: da KO istantaneo: Siamo davanti a un caso di "so bad it's so good", ma in ogni caso è bene sottolineare il "bad" con la penna rossa. Star Wars: Masters of Teras Kasi Star Wars è stato spremuto in ogni modo possibile in ...everyeye

Star Wars: Rogue Squadron di nuovo in fase di sviluppo, Patty Jenkins conferma il suo ritorno: "Quando ho lasciato Star Wars per fare Wonder Woman 3 e ho iniziato a lavorare su quello, ci siamo detti 'Beh, forse tornerò a Star Wars dopo Wonder Woman 3', così abbiamo avviato un accordo affinché ...movieplayer