Star Wars | Knights of the old Republic Remake è ancora in sviluppo | ma quando uscirà?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 14 marzo 2024) Embracer Group ha rivelato cheof the oldin fase di, ma con ogni probabilità nonentro i prossimi 12 messi. Su segnalazione di PSU scopriamo che in seguito alla conferma della vendita di Saber Interactive da parte di Embracer Group, Jason Schreier di Bloomberg ha rivelato che il team dista continuando a lavorare aof the Old. E questa è un’informazione già di per sé molto interessante e non scontata, visto che il progetto era originariamente in fase dipresso Aspyr Media, prima di passare a Saber Interactive. Difatti Jason Schreier ha riposto ad un utente preoccupato ...