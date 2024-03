Spunti di vista Le commissioni frenano la firma di Camarda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Molao non? E soprattutto, quandovisto che domenica scorsa ha compiuto 16 anni e può quindi sottoscrivere il suo primo contratto da professionista? C’è chi pensa che il giovane talento rossonero Francesco, fra i protagonisti del cammino europeo del Milan, stia sfogliando la margherita, tentato da ricchissime proposte tedesche e inglesi (e magari italiane) che potrebbero spingerlo a lasciare il club che lo ha accompagnato sui palcoscenici prestigiosi della serie A ad appena 15 anni. Niente di tutto questo. Il giovanissimo attaccante non ha alcuna intenzione di tradire il Milan, tantomeno di passare sull’altra sponda del Naviglio. In cuor suo ha già deciso, si vede (almeno per i prossimi tre anni) solo con la maglia rossonera e così la pensa anche la sua famiglia che lo sta accompagnando in ...