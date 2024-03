Spuntano resti umani dallo scavo per la rete di depurazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Durante gli scavi per la realizzazione delladi, la terra hatuito diversi scheletrio quel che ne rimane. Risalirebbero al periodo medioevale. Le spoglie sono state trovate a Onno di Oliveto Lario, sul lago di Como. Ierano in una sorta di tomba, delimitata da grossi sassi ai lati e ricoperta da una lastra di pietra. Ad accorgersene è stato l’archeologo di cantiere. I lavori sono stati immediatamente sospesi. Sul posto sono poi arrivati gli archeologi della Soprintendenza per un sopralluogo e per completare l’intervento per portare alla luce l’intero sito. Un rinvenimento analogo è avvenuto anche a Civate, durante gli scavi per la realizzazione dell’adduttrice dell’acquedotto intercomunale, vicino all’antica chiesa dei santi Nazaro e Celso, dove sono stati trovati ...