Sport in tv oggi giovedì 14 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 14 marzo 2024) La giornata di domani,14, sarà ricca diivi. In campo i ritorni dei quarti di finale di Europa e Conference League. Milan in campo in casa dello Slavia Praga alle 18.45. Roma in trasferta a Brighton alle 21.00. La Fiorentina ospita il Maccabi Haifa alle 18.45. Prosegue il Masters 1000 di Indian Wells con i quarti di finale della parte bassa di tabellone. C’è Sinner contro Lehecka e Alcaraz contro Zverev, nella rivincita dei quarti di Melbourne. Sei partite di Eurolega con Milano in trasferta contro il Baskonia alle 20.30. In campo anche la Champions League di volley femminile con l’andata delle semifinali con Conegliano che ospita Eczacibasi alle 20.30.Face.