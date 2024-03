Sport in tv oggi giovedì 14 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)14ci aspetta una giornata ricca di. Grande attenzione sulla sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon a Canmore. Proseguono i tornei di tennis a Indian Wells (Jannik Sinner sfiderà Lehecka ai quarti), gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Grand Prix de Denain, mentre gli amanti del golf potranno allietarsi con il The Players Championship. In serata Conegliano incrocerà l’Eczacibasi Istanbul nella semifinale d’andata della Champions League di volley femminile, mentre l’Olimpia Milano farà visita al Baskonia nell’Eurolega di basket. Abbuffata di calcio con Milan, Atalanta e Roma impegnate nel ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League, mentre la Fiorentina giocherà in Conference League. Di seguito il calendario completo, il...