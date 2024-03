Sport in lutto | a soli 23 anni è morto cadendo in un dirupo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si chiamava Giorgi ‘Tzane’ Janelidze, aveva 23ed era di nazionalità georgiana, il giovane esperto di fitnessieri sera, 12 marzo, dopo essere scivolato in unimpervio in località Ghorio di Rogudi, a Reggio Calabria. Janelidze, noto nel suo Paese anche per la sua attività come Fitness Influencer su TikTok e Instagram, era impegnato in una escursione insieme ad altri tre coetanei quando si è consumata la tragedia. Nonostante gli immediati tentativi di soccorso, le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo e l’unità del Nucleo SAF della sede Centrale si sono trovate davanti a una situazione disperata: era già troppo tardi per salvare il giovane. La complessità dell’operazione di recupero ha poi richiesto l’intervento di un elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme del Corpo, che ha ...