SpiderTia arriva al Policlinico. Un incontro molto speciale per baby pazienti e volontari

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel suo lettino del reparto di Pediatria del San Matteo la piccola piangeva. Non voleva la flebo, che le avrebbe fatto male. Solo l’arrivo dipoteva salvarla, e così è stato. Con le mascherine da Uomo Ragno anche lei si è sentita un’eroina e, magicamente, la flebo non le ha più fatto nulla. D’altra parte tra supereroi ci s’intende e ieri pomeriggio il 27enne bergamasco Mattia Stortini, che veste i panni di Spiderman, ha incontrato idella Pediatria, della Chirurgia pediatrica e dell’Oncoematologia portando sorrisi e divertimento. Tra una foto e un selfie c’è stato tempo per qualche scherzo, e anche per portare regali che aiuteranno i bambini a passare in ospedale quel tempo che non passa mai. L’è stato organizzato da Abio Pavia e dall’Associazione per il bambino in ospedale. ...