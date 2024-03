(Di giovedì 14 marzo 2024) Il nanoè stato ufficialmente consegnato all'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea. A crearlo è stata Tyvak International, azienda italiana con sede a Torino. "È un oggetto che andrà nelloprofondo, nella fascia degli, a fare scienza, ad andare a studiare un asteroide piccolino", ha detto Giuseppe Santangelo, Managing Director di Tyvak International, a margine della cerimonia di consegna dello strumento spaziale organizzata nella sede dell'azienda piemontese. "È la prima volta al mondo per un, che orbiterà attorno a un corpo celeste che non è la Terra. Anche questo è un obiettivo scientifico. È, sviluppato qui in Tyvak International. È la prima volta che percorrerà centinaia di migliaia di km di distanza dalla Terra ...

Le donne si sentono in pericolo nello spazio pubblico . E molto di più rispetto agli uomini. La paura , troppo spesso, le spinge a rinunciare a un posto di lavoro in zone isolate o a cambiare le ... (ilfattoquotidiano)

Rivoli (To): al via la stagione dei concerti del Circolo della Musica: «Mentre danziamo - racconta Veronica Calati - si stabilisce una connessione unica tra alcuni strumenti e le possibilità che ha il corpo di muoversi in relazione allo Spazio e all’ altro: in questo ...primapaginanews

Spazio, ecco Milani: il satellite tutto italiano che studierà gli asteroidi per conto dell'ESA: (LaPresse) Il nanosatellite Milani è stato ufficialmente consegnato all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. A crearlo è stata Tyvak ...stream24.ilsole24ore

Torino, ecco Milani, il nanosatellite torinese che aiuterà a difendere la Terra dagli asteroidi: Progettato da Tyvak International, è stato consegnato all'Agenzia spaziale europea per essere integrato nel satellite Hera. Monitorerà il primo tentativo nella storia di deviare un corpo celeste ...torino.corriere