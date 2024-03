Sparatoria con mitraglietta tra Paolo VI e Tamburi | 39 anni di carcere per i 4 imputati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoVere e proprie scene da Far West nel quartiereVI con tre sparatorie in pieno giorno e a poche ore l’una dall’altra. Per questo motivo nel febbraio 2022 finirono in4 persone, condannate il 12 marzo complessivamente a 39di reclusione, oltre ai lavori in una colonia agricola per due di loro, una volta scontata la pena. I condannati sono Mario Fagotti e Piero Bisignano, difesi dagli avvocati Pasquale Blasi, Andrea e Salvatore Maggio, con una pena di 13e 1 mese di reclusione; Francesco Russo assistito dall’avvocato Patrizia Boccuni condannato a 9e 4 mesi e Angelo De Gennaro condannato a 3e 4 mesi. I fatti sono avvenuti agli inizi di febbraio di duefa, con una faida alimentata da offese rivolte a ...