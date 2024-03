Spalletti | altre conferme da Atletico-Inter | blocco nerazzurro e 3-5-2 già dalle prossime amichevoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) La partita di Champions League traMadrid eha fornito nuove importanti indicazioni anche per l’Italia di Lucianoin vista delleduee soprattutto per l’appuntamento estivo di Euro 2024. L’Italia si affaccia alla competizione da campione in carica e di diritto è la favorita almeno al passaggio del turno contro Albania, Spagna e Croazia. La stagione è entrata nella fase decisiva e il bilancio è ormai definitivo: l’è il modello da seguire anche per la Nazionale italiana. La squadra di Simone Inzaghi è una macchina praticamente perfetta in campionato: in 28 partite ha conquistato 75 punti ed è reduce da 10 vittorie consecutive. I nerazzurri, inoltre, possono vantare per distacco il miglior attacco con 70 gol realizzati (la seconda è la ...