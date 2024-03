SpaceX lancerà il terzo volo di prova dell’astronave | aggiornamenti in tempo reale

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 14 marzo 2024)sta tentando per la terza volta di lanciare Starship, il razzo più potente mai costruito, in un viaggio intorno alla Terra. Il veicolo alto quasi 400 piedi è in costruzione per trasportare gli astronauti sulla Luna per conto della NASA, e forse un giorno per inviare gli esseri umani su Marte. I dettagli delStarship Il veicolo ha volato due volte l’anno scorso da un sito di lancio dia Boca Chica, in Texas, lungo la costa del Golfo del Messico. Entrambi i voli si L'articolo proviene da News Nosh.