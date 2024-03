Space X | la nave spaziale Starship perduta nell’atmosfera al rientro | ma arrivano i complimenti della Nasa per i risultati

(Di giovedì 14 marzo 2024) È statadurante il, durante il suo terzo test in volo, laX. La navicella ha eseguito correttamente i passaggi previsti nel test, ma durante il, quando il veicolo si trovava ormai alla quota di 65 chilometri dalla zona prevista per l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, il segnale è scomparso. “Laè andata. Quindi niente ammaraggio oggi”, ha detto Dan Huot diX. “Ma ancora una volta, è incredibile vedere quanto siamo andati avanti questa volta”, ha aggiunto. I due voli di prova effettuati lo scorso anno, del resto, si erano conclusi entrambi con due esplosioni pochi minuti dopo il decollo. Anche la ...

