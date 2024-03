Spaccio di droga a Bologna | ai pusher uno stipendio di 2 500 euro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Blitz della Polizia dicontro lonel centro storico della città: gli agenti, coordinati dalla DDA, hanno eseguito 44 misure cautelari (28 in carcere, 11 ai domiciliari e il resto tra divieti e obblighi di dimora) a carico di un sodalizio criminale, composto soprattutto da tunisini che cedevano ogni giorno centinaia di dosi di cocaina ed eroina. In un caso, un loro connazionale, a suon di botte, è stato indotto a spacciare per conto del gruppo. Destinatari del provvedimento restrittivo sono anche italiani, albanesi e pakistani che pensavano all'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente che poi immettevano nelle varie piazze della città. Le indagini hanno accertato oltre 5000 cessioni di cocaina e 1500 cessioni di eroina. L'operazione anti, che ha comportato l'impiego di oltre 400 poliziotti, fra cui ...