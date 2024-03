Sorvegliata speciale | si presenta a Napoli il libro di Enzo Scotti sulla Prima Repubblica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dalla strage di Portella della Ginestra a quella via D’Amelio, dal rapimento di Aldo Moro fino alla questione morale e Tangentopoli, quale è il filo conduttore degli avvenimenti in Italia dalla nascita dellafino al 1993, l’anno che ha segnato il passaggio fra lae la Seconda, esiste una rete di condizionamento che ha definito le vicende italiane dal secondo dopoguerra in poi? Se ne parla nel. Le reti di condizionamento della” scritto da Romano Benini con Vincedito da Rubbettino che saràto adomani 15 marzo alle 16,30 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Nel testo si narra la ...