Sorveglianza speciale per i nazisti del “Ordine di Hagal” | avevano base a San Nicola L S

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sanla Strada. Su proposta del Questore di Napoli, il Tribunale di Napoli – Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione ha emesso nei confronti di cinque persone appartenenti ad un’associazione terrorista eversiva di estrema destra, denominata “di”, la misura di prevenzione personale delladi Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nei comuni di residenza, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs n.159/2011. Le misure irrogate variano da 3 anni, in un caso, a 3 anni e sei mesi negli altri quattro. Il gruppo criminale, la cui esistenza e finalità eversive erano state accertate, nell’ambito di indagini della locale Procura della Repubblica a partire dal 2019, cui ha fatto seguito nel 2022 anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

