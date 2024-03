Sorteggio quarti di finale Champions League | data | ora | criteri | dove vederlo in tv e in streaming

Atletico Madrid-Inter, c'è un tabù da far cadere che resiste dal 2004: L'Inter vola in casa dell'Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti. Basterebbe un pareggio, ma nel caso in cui dovesse ...fcinternews

Champions League, Borussia Dortmund-PSV Eindhoven 2-0: decidono Sancho e Reus. Tutte le qualificate ai quarti: Il Borussia Dortmund piega 2-0 il PSV Eindhoven e passa ai quarti di finale di Champions League: reti di Sancho e Reus in avvio e in coda di gara.sport.virgilio

Brighton-Roma, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming: Forti del 4-0 dell'andata disputata all'Olimpico, i giallorossi vanno in Inghilterra a caccia del pass per i quarti di finale ...today