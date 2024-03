Sorprese inattese e caos prima delle nozze a Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Chissà se salterà il matrimonio con Crovi, dopo il pericoloso incontro tra Rossella e Nunzio la notte. E dopo un addio al nubilato surreale, organizzato con gli spogliarellisti ospiti del locale della mamma. E che dire del papà biologico che riappare per lavolta dopo 30 anni come se nulla fosse? Tutto surreale, come la barba di Nico che spunta altrettanto magicamente tra un piano e l’altro del palazzo. Come la sua vecchia fiamma Valeria del resto. E la gemella che giustamente si chiede: “Se il problema era la vedovanza, perchè lei si e io no?”. Il più normale sembra essere Edoardo, che dice a Clara di lasciarlo marcire in galera e dimenticarsi di lui. Mentre lui soffre come un cane dietro le sbarre. E lei non riesce a confessargli di essere incinta. Intanto la signora Giulia, l’altare della ...