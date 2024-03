Sorbillo boccia la pizza napoletana di Briatore | “Chiamatela in un altro modo”

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ginosfida Flavio, di nuovo… Il padron di Crazysi lancia con la sua Vesuvio, la nuovache avrebbe in sé tutta la napoletanità di una tonda, e la diffonde sui social del brand. Certo, a vederla sembra quasi un "frisbee" più che unaintrisa di napoletanità. Ed è proprio questo l’aspetto che più colpisce. Lo raggiungiamo al telefono, lui è in auto. «Mi fermo e vi dico», ci risponde dal vivavoce. Poi richiama. Sornione, iliolo più social di Napoli: «Ormai con Flavio siamo quasi amici per la», sorride. E va con i preliminari: «È bello che abbia pensato di dedicare unaa Napoli», si schermisce. E poi affonda: «Certo, la chiamerei più “al sapore di Napoli”: è bello che usi i ...