‘Sono rimasto al verde’ | sai perché si dice così? L’origine del particolare detto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono molti i modi di dire e le espressioni che ci rimandano a frasi o discorsi più complessi: tra queste, c’è sicuramente ‘rimanere al. A Roma poi, ci capita spesso di sentire o utilizzare in primis detti per comunicare in poco tempo una situazione più o meno piacevole. Questi termini coloriti non solo ci fanno sentire parte integrante di una tradizione, ma ci permettono di esprimere il nostro reale stato d’animo senza tanti giri di parole. L’espressione ‘rimanere alè tra le tante utilizzate per descrivere una situazione ostica senza entrare realmente nel vivo della discussione. “rimanere senza soldi” sarebbe, infatti, molto più spiacevole da dire, quasi inappropriato, in certe circostanze. Leggi anche: — Turista americana visita per la prima volta Roma e resta sorpresa quando compra la pizza: ecco il motivo Andiamo a ...