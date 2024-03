Sondrio | 12 le misure cautelari per droga in Valtellina | traditi dai post con armi e denaro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Sono 12, in tutto, leeseguite stamane dalla squadra mobile ditra Livigno, Torino e Rimini, nei confronti di un gruppo criminale che inondava dila. La cocaina veniva ordinata attraverso un latitante appartenente alla mafia albanese, attratta dalle potenzialità economiche di Livigno e venduta anche in presenza di bimbi e neonati. L’indagine, diretta dalla procura di, ha portato ad individuare 12 soggetti di nazionalità albanese, italiana e dominicana, dei quali 6 sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari ed uno è stato sottoo ad obbligo di dimora, con l’accusa di aver trasportato e venduto a Livigno notevoli quantità di cocaina destinata a turisti e consumatori locali. L?attività ...

