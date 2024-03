Sondaggi | periodo nero per Giorgia | sempre più giù Chi festeggia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vincere le elezioni in Abruzzo non è servito a far crescere ancora Fratelli d’Italia neipolitici.Meloni paga ancora lo scotto della Sardegna, dove ha perso imponendo il proprio candidato, mentre in Abruzzo la vittoria del centrodestra non è tutta farina del suo sacco. Questa settimana FdI fa registrare il peggior dato da quando è al governo. Leggi anche: L’uomo in grigio: nell’approccio morbido di Tajani vive il segreto di un dopo-Berlusconi di successo Sale il Partito democratico Momento favorevole per il Pd, ma il campo largo non vede più i Cinquestelle in crescita. Il partito diMeloni raggiunge il punto più basso da quando è salito al governo. Nella Supermedia Agi/YouTrend di questa settimana il centrodestra è ancora prima, ma per merito di Forza Italia. Il risultato è il ricavato di una media ...