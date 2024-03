Sondaggi | centrosinistra cavalca l’onda lunga dell’‘effetto Sardegna’ FdI in calo | peggior dato da quando è al governo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – E’dell’ ‘effetto, dove ha trionfato la candidata governatrice delAlessandra Todde, che fa segnare anche questa settimana una tendenza più che positiva per i partiti di Sinistra. Supermedia conferma quello che secondo gli analisti è un trend più che oscillazioni statistiche. Senza escludere un'inversione di tendenza dopo la vittoria del centrodestra in Abruzzo, l’ ‘effettoprosegue questa settimana rilanciando i partiti di: ne beneficia il Pd, che con il 20% guadagna lo 0,6%, mentre Avs con il 4,2% fa segnare il suomigliore da inizio legislatura. M5s con il 16% perde lo 0,4% mentre ne risulta penalizzato il centrodestra, con un 27,5% di FdI (-04%) che rappresenta il ...

