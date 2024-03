Sommer va con la Svizzera | due amichevoli inutili durante la sosta

Atletico Madrid Inter , i voti e le pagelle dei protagonisti: Sommer tiene a galla i nerazzurri, mentre Lautaro tradisce Non è bastato l’1-0 dell’andata per portare a casa la qualificazione. L’ Inter ... (calcionews24)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Savic ferma Thuram lanciato in contropiede. 7? Inzaghi striglia i suoi giocatori per l’avvio “molle” dei suoi giocatori. 5? Samuel Lino subito con il ... (oasport)