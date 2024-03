Sommer | «Non fortunati sui rigori Ma testa alta | ancora obiettivi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha parlato dopo Atletico Madrid-Inter. Il portiere svizzero non si è voluto abbattere dopo l’eliminazione ai calci di rigore.? Yanna Sky Sport dopo Atletico Madrid-Inter: «Grande battaglia, entrambe le squadre hanno avuto occasioni. Ma è la Champions League, c’è fortuna e sfortuna. Difficile, sono lontano, non ho visto così bene. Abbiamo avuto opportunità per fare il secondo gol, siamo stati in partita. Alla fine ainon abbiamo avuto fortuna. Maalle prossime partite. Scudetto? Importante tenere la, superare questo momento. Abbiamo partite importante eimportanti da raggiungere. Da domani, dopodomani concentrazione verso il Napoli». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...