Sommer | «Eliminazione fa male | ma ripartire per grande obiettivo»

si esprime dopo l'dell'Inter dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid. Il portiere chiama alla rinascita.? Riprendere subito la marcia, questo il monito di Yanndopo Atletico Madrid. Le sue parole su Sport Mediaset: «Dura da digerire perché si tratta sempre di un'dalla Champions League, ma ora dobbiamoa testa alta perché abbiamo un, ovvero quello di vincere il campionato».