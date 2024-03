Sommer | «Eliminazione dura da commentare Dimentichiamola»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024)è uno dei protagonisti di Atlético Madrid-Inter di stasera, la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco il suo commento a margine. NON DOVEVA FINIRE QUI – Molto affranto Yanndopo Atlético Madrid-Inter: «Duro dauscire ai rigori così. Abbiamo fatto due ottime gare, c’è mancata un po’ di fortuna ma andiamo avanti. Sapevamo che sarebbe stato un ambiente caldo, ma questo è il calcio e queste sono le partite in trasferta. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, alla fine non è stata la nostra partita. Il Napoli? È importante perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. Dimentichiamo questa partita, andiamo avanti e da domani concentriamoci nella prossima partita col Napoli». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...