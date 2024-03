Solo voi determinate il destino della patria | l' appello di Putin agli elettori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il presidente russo Vladimir, alla vigilia delle elezioni presidenziali, ha invitato glia recarsi alle urne "ed esprimere la propria posizione civica e patriottica, di votare per il candidato prescelto, per il futuro di successonostra amata Russia". "Sono convinto che capiate quale periodo difficile sta attraversando il nostro Paese, quali sfide difficili dobbiamo affrontare in quasi tutti i settori. E per continuare a rispondere ad esse, per superare con successo le difficoltà, dobbiamo continuare a essere uniti", ha aggiunto. "voi, cittadini russi,il. Non dovete semplicemente esprimere il vostro voto, ma dichiarare fermamente la vostra volontà e aspirazioni, il vostro coinvolgimento ...