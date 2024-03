Soffocata da un boccone mentre prepara la cena davanti ai figli | 33enne muore dopo 1 settimana in coma

Fa colazione al bar, esce e muore soffocato a 46 anni: per Maurizio Battista inutile la rianimazione: Quella di ieri per Maurizio Battista, 46enne di San Salvo (Chieti), è stata una di quelle giornate che iniziano come tante altre, ma che purtroppo ...msn

Il Giffoni Festival cerca 10 artisti per un nuovo evento dedicato ai ragazzi: In occasione della prima edizione di “Giffoni Shock”, il festival campano cerca artisti e creativi under 35. In palio la possibilità di prendere parte a una residenza ...artribune

Muore bimbo di 4 anni soffocato da un pezzo di giocattolo: in avaria l'auto dei soccorsi: Non è stato un boccone, un pezzo di cibo, ma un beccuccio di plastica del giocattolo che stava maneggiando, ad aver soffocato Raffaele, il piccolo morto a soli 4 anni mentre era in casa dei nonni, a ...ilmessaggero