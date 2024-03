Soccorso in acque libiche gommone alla deriva da una settimana | «Almeno 60 morti di fame e sete durante il viaggio»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il natante era partito dLibia, ma dopo tre giorni si è rotto il motore. A bordo trovati Ocean Viking in 25. La denuncia su «X» di Sos Mediterranee

Soccorso gommone alla deriva da una settimana: «Almeno 60 morti di fame e sete durante il viaggio»: Emergono nuovi particolari drammatici nei racconti dei 25 migranti salvati mercoledì dalla su un gommone alla deriva avvistato in acque di competenza libica per i soccorsi. «Secondo i primi racconti ...msn

Migranti, altro naufragio verso l'Italia: morte almeno 60 persone: Naufragio verso l'Italia, almeno 60 i migranti morti dopo diversi giorni alla deriva. I 25 superstiti salvati in condizioni critiche ...notizie

Altro naufragio nel Mediterraneo, 60 migranti morti dopo essere rimasti per giorni alla deriva: “I 25 salvati in condizioni critiche”: Sono almeno 60, secondo i racconti dei sopravvissuti, le persone che sono morte a bordo di un gommone alla deriva lasciato per giorni al largo della zona Sar libica. L’imbarcazione è stata soccorsa da ...ilfattoquotidiano