Soccorso gommone alla deriva da una settimana | «Almeno 60 morti di fame e sete durante il viaggio»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il natante era partito dLibia, ma dopo tre giorni si è rotto il motore. A bordo trovati Ocean Viking in 25. La denuncia su «X» di Sos Mediterranee

Migranti, almeno 60 morti su un gommone partito dalla Libia. «Alla deriva senza acqua e cibo, c'erano donne e bambini»: Sarebbero almeno 60 i migranti morti su un gommone partito dalla Libia e diretto in Italia. È quanto hanno raccontato i 25 sopravvissuti all'equipaggio della Ocean Viking, la nave di ...ilmessaggero

Morti su un gommone e gettati in mare, la tragica fine di 50 migranti partiti dalla Libia:

Tragedia nel Mediterraneo: 50 persone morte su un gommone abbandonato: Roma, 14 marzo 2024 - Nelle acque del Mediterraneo, una tragedia senza precedenti ha lasciato il mondo sgomento. Cinquanta persone sono morte di ustioni, fame e sete su un gommone rimasto invisibile p ...stranieriinitalia