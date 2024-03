Snam | utile 2023 oltre le guidance | confermati target 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 14 mar. (askanews) –chiude l’eserciziocon unnetto adjusted a circa 1,168 miliardi (+0,4%), superiore alla. I ricavi totali ammontano a 3,87 miliardi (+16,8%), l’ebitda adjusted sale a circa 2,42 miliardi (+8%), per effetto dell’aumento dei ricavi regolati e del contributo dei business legati alla transizione energetica. Il dividendo complessivo è pari a 0,282 euro per azione (di cui 0,1128 euro già distribuiti a gennaio), in aumento del 2,5%, in linea con la politica dei dividendi prevista dal piano. Nel corso dell’anno, gli investimenti totali sono stati pari a2,19 miliardi (+13,9%): il 61% è allineato ai Sustainable Development Goals e il 29% alla Tassonomia Europea. A fine, l’indebitamento finanziario netto ammonta a 15,27 miliardi ...