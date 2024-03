SMITE 2 | Annunciata la Founder’s Edition con tutti i contenuti

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 14 marzo 2024) Titan Forge Games è lieta di annunciare idelladi2, che sarà disponibile in concomitanza con le Deluxe e Ultimate, la quale conterrà sostanziosi bonus per i giocatori che decideranno di acquistarla, incluso l’accesso anticipato. Avete già saputo perchè2 avrà 80 divinità in meno al lancio?2:dellaEWdition Come detto, chi deciderà di acquistare ladi2, potrà giocare in anticipo, disponibile solo per la paittaforma dove è stato acquistato il gioco. Prenotandolo invece otterrete anche la Skin esclusiva Cacodemone Ymir per2. Non è tutto, i giocatori ...